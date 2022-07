Calciomercato Lazio, Pedrinho rinnova con il Santos: i dettagli

CALCIOMERCATO LAZIO - La Lazio è a lavoro per la finestra di calciomercato estiva. La dirigenza biancoceleste ha già messo a segno cinque acquisti, adesso l'attenzione è sui terzini sinistri e un possibile vice Immobile. Qualche settimana fa, la Lazio aveva offerto un triennale a Pedrinho Scaramussa del Santos con cui ha il contratto in scadenza a dicembre 2022. Come riporta il portale espn.com.br, il classe 2002 ha rinnovato il contratto, manca solo l'ufficialità del prolungamento. Chissà che non possa essere una mossa decisiva per essere rigirato in prestito alla Lazio...