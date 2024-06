Calciomercato Lazio | Pedro ha deciso, vuole restare. E Tudor...

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Tra chi viene e chi va, c'è anche chi decide di rimanere alla Lazio. Infatti, come vi avevamo riportato in esclusiva, Pedro resta per un altro anno nella Capitale, seppur sembrava che dovesse lasciare il club biancoceleste. Come riporta il Corriere dello Sport, lo spagnolo infatti non ha manifestato alcuna intenzione di andarsene. In tal senso, il suo desiderio è quello di rispettare il contratto in essere, che si è rinnovato automaticamente fino a giugno 2025 dopo il raggiungimento della 25esima presenza, coincisa con il derby di Coppa Italia vinto 1-0 sulla Roma.

Dopo l'addio di Kamada, questa è sicuramente una buona notizia per Igor Tudor che apprezza l'ex Barcellona di cui ne ha fortemente elogiato le qualità. Se l'idea della società è quella di puntare sul ringiovanire la rosa, la permanenza di Pedro "complicherà" l'obiettivo di rendere più bassa l'età media della squadra. Ad oggi però, stando alla volontà di Pedro, la Lazio continuerà a puntare anche nella prossima stagione sullo spagnolo, come arma in più da sganciare nel corso delle partite.