Calciomercato Lazio | Per il Napoli torna di moda Sudakov. E Fazzini...

Conte chiede a gran voce dei rinforzi per il suo Napoli e De Laurentiis cercherà di accontentarlo. Oltre ad un difensore centrale, i partenopei necessitano di una mezzala offensiva. Proprio per questo si sono inseriti nella corsa a Jacopo Fazzini insieme alla Lazio, ma le cose potrebbero cambiare. Stando a quanto riporta TMW, il Napoli sarebbe tornata su Georgiy Sudakov, mezzala dello Shakhtar Donetsk già cercato nei mesi scorsi. Il classe 2002 ha attirato molte pretendenti grazie alle prestazioni nella stagione in corso, durante la quale ha siglato 9 gol e fornito 3 assist in 23 presenze. Non male per un centrocampista offensivo. Non sarà facile per il Napoli, ma il club di De Laurentiis vuole anticipare tutti e provare il colpo già a gennaio.