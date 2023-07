Calciomercato Lazio | Per l'attacco spunta un giocatore del Salisburgo: i dettagli

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Tra i nomi finiti nel mirino della Lazio ci sarebbe anche Noah Okafor del Salisburgo. L'indiscrezione arriva da Gianluca Di Marzio, in diretta su Sky Sport. L'attaccante classe 2000 viene da un'ottima stagione: i numeri collezionati (7 gol e 3 assist in 21 presenze in Bundesliga) hanno fatto in modo che catalizzasse su di sé le attenzioni di alcune big europee. Juventus, Roma ma anche la Lazio starebbero pensando al talentino svizzero.

