Calciomercato Lazio, per la mediana rispunta Vecino: la situazione

Il centrocampista uruguaiano è ancora svincolato, a Milano guadagnava 2,5 milioni di euro a stagione, uno stipendio molto importante

La Lazio torna a pensare a Matias Vecino, un profilo che era stato accostato ai biancocelesti nei mesi scorsi e poi uscito un po' dai radar del mercato. L'uruguaiano è ancora svincolato, s'è liberato dall'Inter il 30 giugno, al momento non ha ancora trovato squadra. Sarri l'ha allenato a Empoli, lo conosce bene, Vecino può tornare di moda come vice Milinkovic, il suo ruolo è quello. La Lazio ha sondato di nuovo il terreno con l'agente del calciatore; come riporta Alfredo Pedullà, dialoghi sono andati in scena in queste ore. Lo scoglio è rappresentato dalle richieste dell'ex Inter che a Milano guadagnava 2,5 milioni a stagione, uno stipendio considerato troppo alto dai dirigenti laziali. Se Vecino dovesse abbassare le pretese, scendendo sotto il muro dei 2 milioni, allora la Lazio potrebbe pensarci seriamente.