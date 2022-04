Calciomercato Lazio, per Romagnoli è stallo: la distanza tra domanda e offerta

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Sembrava una strada in discesa, invece c'è ancora da pedalare, la strada non ha spianato. La Lazio e Romagnoli si piacciono, ma ancora non sono vicini a diventare sposi. C'è distanza tra domanda e offerta, manca l'accordo tra Lotito e l'entourage del centrale di Anzio. Non la notizia che i tifosi aspettavano, visto il clima di questi giorni. Ballano circa 700 mila euro tra domanda e offerta, come vi avevamo rivelato qualche giorno fa. La Lazio è ferma a una proposta da 2,5 milioni a stagione per 5 anni. Pochi per Raiola che ne chiede almeno 3,2 a stagione per il proprio assistito. Come rivela Damiano "Er Faina" su Twitter, se la situazione dovesse rimanere questa, si potrebbe anche far strada il rinnovo con il Milan. Romagnoli ha rifiutato l'offerta di un club di Ligue 1, aspetta un rilancio della Lazio che però non sembra sul punto di arrivare. Alessio attende una svolta nei prossimi giorni, altrimenti prenderà in considerazione l'offerta rossonera e quella degli altri club interessati. Se Lotito non dovesse ritoccare la proposta, allora le strade di Romagnoli e della Lazio non si incrocerebbero.