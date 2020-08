Calciomercato Lazio, Perinetti (ds Brescia): "Vogliamo tenere Cistana"

Tra i profili che la Lazio potrebbe valutare in ottica difesa, c'è anche quello di Cistana. Il giocatore, però, potrebbe rimanere a Brescia come ha sottolineato lo stesso ds del club Perinetti ai microfoni di Radio Kiss Kiss: "Ad alcuni club piace Cistana? Piace anche a noi. Quest'anno Cistana è stato bloccato da qualche problemino fisico che poi ha recuperato. Fa parte dei calciatori che vogliamo tenere e rilanciare per farci riportare dove eravamo. Il gruppo è valido è forte, ne siamo certi. Per giocare in grandi squadre c'è tempo: il Presidente Cellino vuole tenere il gruppo base per tentare la scalata alla Serie A".