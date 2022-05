Calciomercato Lazio | Pogba la priorità della Juventus, ma Milinkovic...

TUTTOmercatoWEB.com

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - La Juventus chiuderà questa stagione senza nessun titolo. Non accadeva da più di dieci anni e in casa bianconera si sta lavorando per costruire la squadra del futuro. Il centrocampo è un reparto che sarà prepotentemente ricostruito. Tra i nomi emersi spicca quello di Paul Pogba. Il francese si svincolerà dal Manchester United ed è alla ricerca di una nuova avventura. L'ipotesi di un ritorno a Torino c'è, ma molto dipenderà dal Psg. Come sottolineano le edizioni odierne de Il Corriere della Sera e di Tuttosport, il francese avrebbe aperto a un ritorno in patria e il club transalpino avrebbe le possibilità economiche per accontentare le sue richieste. Il giocatore attualmente guadagna 13 milioni di euro a stagione e i piemontesi non possono spingersi a quella somma, ma sperano di convincerlo La Juventus però non molla anche perché Pogba sarebbe un gran colpo anche per l'aspetto marketing e social visti gli oltre 53 milioni di followers del giocatore su Instagram. L'alternativa a Pogba, che rimane il preferito di Allegri, è Sergej Milinkovic Savic. La strada per il serbo, però, è in salita perché la Lazio chiede almeno 80 milioni per privarsi del proprio numero 21. La Juventus punta a inserire contropartite come Rugani e Rovella per abbassare la richiesta, ma per ora Lotito non ne vuole sapere continuando a chiedere solo cash per il calciatore. Un ostacolo duro da superare in più, mentre per Pogba, svincolandosi, la strada sarebbe più facile. Psg permettendo.