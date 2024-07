Calciomercato Lazio | Possibile prestito per Milani: un club su di lui

Quale futuro per Alessandro Milani? Dopo aver svolto il ritiro ad Auronzo di Cadore con la prima squadra, il terzino sinistro classe 2005 si trova attualmente in Messico con la Lazio Primavera per la Supercoppa Monterrey. La prossima stagione dovrebbe continuare a giocare con la formazione di Sanderra, ma potrebbe anche trovare minutaggio altrove. Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, infatti, la Ternana sarebbe disposta a prenderlo in prestito per farlo crescere. In lista le Fere avrebbero inserito anche Simone Ienco della Roma. Si attendono sviluppi.