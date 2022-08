Calciomercato Lazio, Raul Moro non apre alla B: la situazione

Il giocatore spagnolo ha rifiutato il Como, anche altri sondaggi dalla Serie B sono stati declinati, la Lazio vorrebbe mandarlo in prestito

No al Como e anche a un altro paio di sondaggi dalla B. Raul Moro per ora non apre al trasferimento in cadetteria, aspetta proposte dalla Serie A o da una lega all’estero comunque di primo livello. L’esterno spagnolo, classe 2002, si allena a Formello, è gestito dalla You First Sport, la stessa agenzia di Luis Alberto, ha cambiato procuratore e aspetta una proposta che possa convincerlo. La Lazio vorrebbe mandarlo in prestito, fargli accumulare esperienza, Raul Moro è considerato un prospetto sul quale lavorare, non un talento da disperdere, è stato pagato sei milioni, un investimento pesante per un ragazzo così giovane. Il Como era convinto di poter portarlo in riva al lago in prestito, non sono arrivate aperture, la scelta ha spiazzato anche la società biancoceleste. Moro vuole misurarsi in A o in un campionato di massima serie, non vuole scendere di categoria, chissà che sul finire del mercato non possa arrivare l’occasione giusta.

