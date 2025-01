Calciomercato Lazio | Renato Veiga - Juve, è fatta: tutti i dettagli

Ora manca solo l'annuncio ufficiale: Renato Veiga sarà un nuovo giocatore della Juventus. Arriva in prestito dal Chelsea: negli ultimi giorni anche la Lazio aveva chiesto informazioni per il portoghese, vista l'emergenza in difesa con il dubbio Patric. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, Veiga è in partenza verso Torino. Dopo le visite mediche di rito sarà a tutti gli effetti un calciatore bianconero.

🚨️️ EXCL: Renato Veiga, on his way to Turin right now with his father Nelson ahead of Juventus move.



Loan move from Chelsea will be signed on Monday, after medical tests. ✅ pic.twitter.com/iMmH1vTCE4