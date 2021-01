Calciomercato Lazio, retroscena su Kiyine: anche il Napoli era in trattativa per il giocatore

È arrivata ieri la fumata bianca per l'approdo di Sofiane Kiyine alla Salernitana. Il giocatore alla Lazio non stava trovando spazio e si è scelto di mandarlo in prestito un'altra volta all'altra squadra di Lotito. Nei giorni scorsi però, riporta Tuttosalernitana.com, anche il Napoli avrebbe provato a inserirsi nella trattativa. L'idea era quella di offrire al calciatore un contratto pluriennale per girarlo poi in prestito al Bari in Serie C. Nulla di fatto. I biancocelesti hanno preferito rispedirlo a Salerno.