Calciomercato Lazio, riecco il Monza: i brianzoli provano a chiudere Birindelli

In queste settimane si è parlato di un possibile interesse della Lazio per il gioiellino del Pisa Birindelli. Come confermato dall'edizione odierna de La Nazione il Pisa la scorsa settimana ha ricevuto il patron Claudio Lotito ma l'offerta presentata dai biancocelesti non sarebbe stata sufficiente. In questo contesto si è inserito il Monza di Galliani che sarebbe pronto a pagare la clausola rescissoria di 1,5 milioni di euro e a offrire al giocatore uno stipendio di quasi 3 volte superiore a quello del Pisa. Il primo giorno di mercato potrebbe riservare già grandi sorprese.