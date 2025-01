Calciomercato Lazio | Romano: "Una big di Serie A su Renato Veiga"

Cercasi difensore. È questo l'annuncio che diverse squadre stanno facendo durante questo mercato di gennaio. La Lazio ne cerca uno, Patric potrebbe rimanere fuori dal terreno di gioco più del previsto. Tra i vari nomi usciti, nei giorni scorsi si è vociferato di un dialogo con il Chelsea per Renato Veiga, ma niente di approfondito. Il portoghese ha attirato l'interesse di molte squadre tra cui il Borussia Dortmund, ma adesso i biancocelesti non sembrano essere più gli unici in Serie A sulle sue tracce. Infatti, stando a quanto riportato da Fabrizio Romano, sembra che la Juventus abbia avviato i contatti con i blues e che si sia inserita nella corsa per Renato Veiga.

🚨️️ EXCL: Juventus have entered the race to sign Renato Veiga, talks have started with Chelsea.



Borussia Dortmund also remain in talks with Chelsea, after initial proposal sent last week.



Lloyd Kelly and Renato Veiga are both in Juventus list as they want two CBs. pic.twitter.com/JB3fjmijoL