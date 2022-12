Calciomercato Lazio, Sabiri nel mirino: i dettagli dell'indiscrezione

Fonte: Tuttomercatoweb.com

Il Marocco prova a scrivere la storia. E lo fa questa sera contro la Francia campione del mondo uscente. Ci sarà un po' di blucerchiato questa sera quando i Leoni dell'Atlante scenderanno in campo. La Sampdoria sarà rappresentata da Abdelhamid Sabiri che con ogni probabilità partirà dalla panchina. Riguardo le voci sul suo futuro, Tuttomercatoweb.com scrive: "Intanto cresce la lista degli interessati al centrocampista ex Ascoli. La società blucerchiata valuta il giocatore circa 15 milioni di euro con la Fiorentina maggiormente interessata all'articolo. Dal canto suo la società viola però sembra non voler andare oltre e la trattativa sembra aver subito un rallentamento. Ha pensato anche a Sabiri la Lazio di Maurizio Sarri. I biancocelesti potrebbero virare sul calciatore marocchino qualora dovessero perdere Luis Alberto". Il calciatore era entrato in orbita Lazio già nelle passate stagioni, ma la sua scelta di non trasferirsi a Salerno fece incrinare i rapporti con il presidente Lotito. Difficile possa trasformarsi in una pista concreta di mercato.