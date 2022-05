Calciomercato Lazio, Schira: “Tare via per un top club europeo”

Secondo quanto rivelato dall'esperto di mercato, il ds albanese potrebbe diventare l'obiettivo di un top club europeo e Lotito...

Tare sì, Tare no. Il rapporto tra il direttore sportivo e l'ambiente laziale è piuttosto ondivago, non sempre roseo. Anzi. Il dirigente albanese è in scadenza nel 2023 e ancora non c'è stata una trattativa per il rinnovo con Lotito. Lecito dunque farsi qualche domanda sul futuro di Tare che potrebbe anche essere lontano da Roma. Secondo Nicolò Schira, intervistato da "Chiamarsi Bomber", Tare potrebbe anche lasciare subito la Capitale e trasferirsi in Francia: "Nel casting del PSG per l’eventuale dopo Leonardo c’è anche Igli Tare. Il diesse albanese è molto apprezzato da Al Khelaifi e può essere – in caso di strappo con Leo – un candidato autorevole per i parigini". Il futuro di Leonardo a Parigi è tutt'altro che scontato, la separazione - per i media francesi - è ipotesi concreta e Tare potrebbe essere anche una soluzione per il PSG che tra l'altro è sulle tracce di Milinkovic-Savic. Pista che, se Tare dovesse approdare in Francia, diventerebbe ovviamente caldissima. E chi sarebbe il sostituto di Tare in caso di addio, Schira non ha dubbi: "A quel punto la Lazio andrebbe su Pasquale Foggia come nuovo direttore sportivo", una pista che vi avevamo svelato tempo fa. Saranno settimane calde in casa Lazio.