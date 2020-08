Calciomercato Lazio, Sergio Rico o Consigli: volata alle spalle di Strakosha

Proto in uscita, c'è un testa a testa per prendere il suo posto. La Lazio sta lavorando sul calciomercato per alzare il tasso qualitativo di ogni reparto e la porta non fa eccezione. Nei due anni a Roma Proto non è riuscito a dare garanzie (ipotesi ritorno in Belgio o ritiro) così la società sta lavorando per inserire alle spalle di Strakosha un portiere affidabile, in grado di entrare in concorrenza con il primo e aumentare il livello delle sue prestazioni. Due sono le piste battute, Sergio Rico e Consigli.

SERGIO RICO - Lo spagnolo, che ieri sera ha giocato gli ultimi minuti di Psg - Atalanta, è in prestito al club parigino. Il cartellino è di proprietà del Siviglia, ma il calciatore è in uscita e prima dell'esperienza francese c'era stata quella sempre in prestito al Fulham. I procuratori sono gli stessi di Luis Alberto e, come riporta la rassegna stampa di Radiosei, i primi colloqui ci sono stati durante il rinnovo del numero 10. Sergio Rico sarebbe un dodicesimo di esperienza internazionale, che arriverebbe a Roma per giocarsi tutte le sue chances: è un classe '93 e quindi ha soltanto due anni in più di Strakosha.

CONSIGLI - L'operazione Consigli ha un senso diverso. L'attuale portiere del Sassuolo (classe 1987) rappresenterebbe una chioccia per Strakosha, con la piena consapevolezza della titolarità dell'albanese. Consigli inoltre non avrebbe bisogno di adattamento, e piace molto a Inzaghji per la propria abilità con i piedi nel far partire l'azione da dietro. Per lui quello biancoceleste è l'ultimo treno per fare un salto di qualità in carriera e nei giorni scorsi c'è stato un colloquio tra il manager D'Amico e il dg del Sassuolo Carnevali. La Lazio aspetta di conoscere le richieste dei neroverdi per poi fare la sua scelta.

Pubblicato il 13/08 alle 09.00