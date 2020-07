Calciomercato Lazio, si cerca un vice-Strakosha: idea Letica per la porta

Spunta un nome nuova per la porta biancoceleste. La situazione portieri in casa Lazio è ancora tutta da definire. L'unico sicuro di restare è Thomas Strakosha, al quale però andranno trovate delle alternative. A lanciare l'indiscrezione è il portale SerieBnews, secondo il quale il club avrebbe messo gli occhi su Karlo Letica, giovane portiere croato della SPAL in prestito dal Club Bruges. Letica ha 23 anni, solo tre presenze in Serie A, ma è considerato un talento in patria. Il Bruges lo acquistò nel 2018 dall'Hadjuk Spalato per 3 milioni di euro.

