Calciomercato Lazio, si complica la trattativa col Flamengo per Marcos Antonio

© foto di www.imagephotoagency.it

Il calciomercato della Lazio va avanti. Mentre ad Auronzo di Cadore si unisce al gruppo anche Tavares (qui il suo arrrivo sotto le Tre Cime di Lavaredo), sul fronte delle uscite si continua a trattare per il passaggio di Marcos Antonio al Flamengo. Secondo quanto riporta il sito brasiliano Bola Vip, ci sarebbero però alcune divergenze tra i due club per la finalizzazione dell'accordo. Il Flamengo vorrebbe il giocatore in prestito di un anno con opzione o obbligo di acquisto del giocatore a seconda degli obiettivi, mentre la Lazio sta insistendo per venderlo a titolo definitivo.

Marcos Antonio non rientra nei piani del tecnico Marco Baroni e sta lavorando da solo a Poções, cittadin di Bahia e ha già espresso il suo desiderio di trasferimento. I colloqui restano costanti. Il contatto iniziale del Flamengo è stato fatto per un trasferimento gratuito, che la Lazio ha prontamente negato. Il club brasiliano garantisce anche di pagare una somma per il prestito che verrà ammortizzata un anno dopo, nel caso in cui il club di Rio decida di acquistare il centrocampista.