Calciomercato Lazio, Tare: "Loftus-Cheek? Ecco come stanno le cose"

Ruben Loftus-Cheek alla Lazio? Una suggestione, impossibile immaginare un suo approdo in biancoceleste senza la cessione di Milinkovic-Savic. Il Chelsea lo valuta 25 milioni, ha uno stipendio da 3,5 milioni a stagione, può diventare un obiettivo solo se partisse Sergej, scenario ancora remoto. Al momento. Loftus-Cheek è stato un uomo di Sarri, ha vissuto la sua miglior stagione al Chelsea con il Comandante in panchina, ma per ora quella che porta all'inglese è una pista fredda. Così Igli Tare ai microfoni di Sportitalia: "Noi su Loftus-Cheek? No, non ci interessa". Freddo, laconico, il direttore sportivo, difficile immaginare dichiarazioni diverse...