Calciomercato Lazio, tutto sul centrocampo: le news di oggi

CALCIOMERCATO LAZIO - È stata la giornata di Milan Badelj, quella di oggi: per il centrocampista si è sbloccata la trattativa che lo dovrebbe condurre alla Fiorentina. Ha già lasciato il ritiro a Marienfeld nel pomeriggio, nelle prossime ore si sottoporrà alle visite mediche con i viola. Se ne andrà in prestito con diritto di riscatto. Ma restiamo a centrocampo, parlando della questione che continua a tenere banco nella sessione estiva di calciomercato biancoceleste: negli ultimi giorni, l'ipotesi della permanenza di Sergej Milinkovic Savic non sembra più ammantata da favoleggiamenti utopici. In altre parole, il serbo può restare. Così come si avvia alla permanenza anche Pogba: questo limita di molto le possibilità che il centrocampista laziale raggiunga Manchester. Insomma, sul futuro dell'ex Genk resta appeso un punto interrogativo, ma la soluzione capitolina non sembra più una chimera. Chi, invece, ha già detto addio è Yusuf Yazici. Il turco ha salutato i tifosi del Trabzonspor (alcuni dei quali abbandonati alla più pura disperazione): uno dei profili che sembrava maggiormente indiziato per sostituire Milinkovic volerà, invece, in Francia, a Lille per la precisione. Le tessere del puzzle iniziano ad andare a loro posto?

CENTROCAMPO E ATTACCO - In ogni caso, per il centrocampo la Lazio valuterà le soluzioni interne, Valon Berisha (tornato sul campo dopo il lungo infortunio) e André Anderson. A prescindere, poi, dalla partenza di Milinkovic si potrebbe valutare Fofana: per lui, l'Udinese vuole 12 milioni. La Lazio ci pensa. Inzaghi vorrebbe anche una terza punta, il sogno resta Llorente (dallo stipendio proibitivo), mentre nelle ultime ore si fa largo l'ipotesi Simeone. Un altro centravanti che, dunque, andrebbe a raggiungere Immobile e Caicedo (con cui, tra l'altro, la Lazio è tornata a parlare di rinnovo). Occhio, infine, agli esuberi: Wallace resta in orbita Wolverhampton; per Durmisi, oltre al Besiktas c'è anche il Fenerbahce, mentre per Patric si è raffreddata la pista Fiorentina, dopo l'ufficialità di Lirola. Potrebbe tornare alla Salernitana Djavan Anderson: dipende molto dalla partenza di Raffaele Pucino, nelle ultime ore vicinissimo allo Spezia.