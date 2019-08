Trabzonspor, Yazici se ne va: la disperazione di un bimbo - FOTO

Per il calciomercato della Lazio sono giorni importanti, in relazione alla fine delle operazioni in Premier League. Milinkovic di ora in ora sembra allontanarsi dal Manchester, al quale rimangono soli quattro giorni per gli affari in entrata. Nel frattempo un altro pezzo del mega puzzle delle mezzali, Yazici del Trabzonspor, è a un passo dal Lille. A Trebisonda la notizia ha generato disperazione, soprattutto tra i tifosi più piccoli. La nota pagina Instagram di 433 ha pubblicato il video di un bambino che piange davanti all'addio del proprio beniamino, nato e cresciuto con la maglia bordeaux-blu. Per i fan del Trabzonspor la giornata di oggi è come il 31 agosto 2002 per quelli della Lazio: in quell'occasione Nesta fu costretto a salutare direzione Milan. Per questo motivo i tifosi biancocelesti possono capire lo stato d'animo del bimbo nel video.

