Calciomercato Lazio, ufficiale il trasferimento di Akpa Akpro all'Empoli

AGGIORNAMENTO ORE 17:24 - Tutto fatto per Akpa Akpro. Come riprota Gianluca Di Marzio, il giocatore della Lazio ha appena firmato con l'Empoli che si trasferirà dunque nel club di Corsi con la formula del prestito con diritto di riscatto. Si attende solo l'ufficialità ma virtualmente, Akpa Akpro è un nuovo giocatore dell'Empoli.

Sono molte le trattative che la Lazio sta chiudendo in queste ultime ore di mercato. La società biancoceleste, oltre a quella che porterà Acerbi all'Inter, sta definendo anche la cessione di Akpa Akpro all'Empoli. Il centrocampista ivoriano, finito per due volte nel mirino del Lecce, ora è a un passo dal trasferimento in Toscana. La Lazio e il club di Corsi, secondo quanto raccolto in esclusiva dalla nostra redazione, hanno trovato l'accordo sulla base del prestito con diritto di riscatto e in queste ore mancanti definiranno tutti i dettagli dell'operazione. Akpa, dopo due anni nella Lazio, è pronto a una nuova avventura, ancora una volta in Serie A.