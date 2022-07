Calciomercato Lazio, un club di Serie A su Escalante: i dettagli

Fonte: Edoardo Zeno - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

CALCIOMERCATO LAZIO - La Lazio è senza dubbio una delle protagoniste in positivo di questa sessione estiva di calciomercato. Sono già sei gli acquisti del club biancoceleste che sembra non avere intenzione di fermarsi. Prima però è necessario vendere. Vavro e Casasola hanno salutato ufficialmente, Muriqi sempre più vicino al ritorno al Maiorca. Un altro nome sulla lista delle uscite è quello di Gonzalo Escalante, rientrato nella Capitale dopo il prestito all'Alaves. Come riporta l'esperto di mercato Gianluca di Marzio, il centrocampista argentino, completamente fuori dal progetto di Sarri è finito nel mirino di un club di Serie A. Si tratta della Sampdoria che ha già effettuato un sondaggio per il classe 1993. Nei prossimi giorni potrebbero arrivare novità importanti in questo senso.