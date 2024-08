Calciomercato Lazio | Un ex obiettivo ha scelto la Premier: i dettagli

TUTTOmercatoWEB.com

CALCIOMERCATO LAZIO - Non vestirà la maglia della Lazio Largie Ramazani, esterno offensivo belga che negli scorsi mesi è stato accostato con insistenza alla Lazio senza che i biancocelestie, però, facessero mai un passo concreto verso di lui. Oggi l'ormai ex attaccante dell'Almeria ha deciso di intraprendere una nuova avventura, lontana dall'Italia e più precisamente in Inghilterra, diventando un nuovo giocatore del Leeds. Il club inglese di Championship ha versato 12 milioni nelle casse del club spagnolo, con il giocatore ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2028.