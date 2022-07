Calciomercato Lazio, Valeri si libera? La Cremonese piazza il colpo

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Emanuele Valeri è uno dei profili adocchiati dalla Lazio per rafforzare la catena di sinistra. Il terzino, classe '98 di Roma, è stato uno dei migliori in Serie B lo scorso anno con la Cremonese e sarebbe pronto per fare il salto di qualità in biancoceleste. Il club neopromosso, in attesa di una mossa di Lotito, ha già preso il sostituto: in questi minuti Giacomo Quagliata sta svolgendo le visite mediche per i biancorossi. Il difensore italiano tornerà in patria dopo la parentesi con l'Heracles.