Calciomercato Lazio, valutazioni su Audero: ma la Sampdoria spara alto

La Lazio continua a lavorare sul profilo che prenderà il posto di Strakosha per la prossima stagione. Carnesecchi è un nome che mette tutti d'accordo, ma l'infortunio - e soprattutto lunghi tempi di recupero - hanno complicato la situazione. Per questo, la dirigenza starebbe facendo valutazioni su altri portieri. Tra questi, come anticipato, ci sarebbe anche Audero, simbolo dell'ultima stagione della Sampdoria per il rigore parato a Criscito nel derby. Tuttavia, la richiesta da parte del club per lasciarlo partire sarebbe piuttosto alta. Secondo quanto riporta La Repubblica - Genova, si tratterebbe di circa 12 milioni, cifra giudicata alta dal club biancoceleste.

