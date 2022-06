Calciomercato Lazio, per la porta proposto anche Audero

Si continua a insistere per Carnesecchi, ma c'è da superare le resistenze dell'Atalanta. Il portiere della Sampdoria è il nome nuovo...

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - La Lazio continua a inseguire Marco Carnesecchi. Dopo l'intervento alla spalla, il portiere dovrà stare fermo circa quattro mesi. L'infortunio, però, non ha cambiato le strategie della Lazio che vorrebbe assicurarsi la giovane promessa. I biancocelesti devono però fare i conti con l'Atalanta, proprietaria del cartellino, che non intende fare sconti e pretende tra i 13 e i 15 milioni di euro. I due club sono al lavoro per cercare un'intesa. Intanto a Formello sono stati proposti svariati profili. A Sarri piace Karius, appena svincolatosi dal Liverpool, ma il tedesco non è l'unico nome. Kepa è sempre il sogno, mentre Vicario è il piano b più raggiungibile. Secondo l'edizione odierna de Il Messaggero, il nome nuovo è Emil Audero della Sampdoria. Il portiere blucerchiato è una novità e va ad aggiungersi ad Adrian e Neto che erano emersi nei giorni scorsi.