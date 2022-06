Calciomercato Lazio, ecco l'ultimo nome per la porta: i dettagli

Fonte: Fabrizio Parascani - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

RASSEGNA STAMPA CALCIOMERCATO - Continua a tener banco in casa Lazio la questione portiere. Il nome che ha messo tutti d'accordo - società e allenatore - è quello di Marco Carnesecchi, ma l'operazione si è complicata dopo l'operazione alla quale si è sottoposto in seguito alla lussazione alla spalla. In attesa di comprendere se si giungerà a un accordo con l'Atalanta, il club biancoceleste sta valutando altri profili, soprattutto portieri esperti che possano "sostituire" il classe 2000 in occasione delle prime giornate di campionato. L'ultimo nome è quello di Adrian, terzo portiere del Liverpool. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei, lo spagnolo, che si è appena svincolato dai Reds, è gestito dallo stesso agente che ha portato Pedro alla Lazio. Si è offerto ai biancocelesti, e potrebbe rappresentare una soluzione temporanea per risolvere l'emergenza, magari alternandolo a Reina nella prima parte di stagione.

