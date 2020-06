Calciomercato Lazio, Walker: "Hickey sa giocare a destra e a sinistra. Che errore gli Hearts!"

L'ex calciatore scozzese Andy Walker ai microfoni di Sky Sports ha parlato di Aaron Hickey, esterno sinistro classe 2002 degli Hearts finito nel mirino della Lazio. In particolare Walker pone l'accento sul fatto che il contratto del calciatore scadrà nel 2021: "L'ho visto giocare con la stessa efficacia sia a sinistra che a destra. Non ci sono molti terzini in grado di giocare con questa facilità su entrambe le fasce ed è un grande merito aver sviluppato così bene questa abilità. Dal punto di vista degli Hearts hanno fatto un grave errore a non offrire il rinnovo di contratto a Hickey nell'ultimo anno. Immagino che lo perderanno per una miseria e avranno solo se stessi da incolpare".

ESEMPI - "Non ho dubbi sul fatto che, col tempo, Hickey potrebbe seguire l'esempio di Andrew Robertson del Liverpool o Kieran Tierney dell'Arsenal e fare il salto dalla Premier League scozzese a Premier League inglese che è più competitiva".

IL CHELSEA - "Il Chelsea sa che ci sono alcune gemme in Scozia, come per esempio Billy Gilmour che hanno preso dai Rangers. È considerato uno dei loro prospetti più brillanti e ha ottenuto recensioni entusiastiche per il suo eccezionale contributo nella vittoria per 2-0 della FA Cup del Chelsea sul Liverpool all'inizio di questa stagione. Allo stato attuale, Hickey è molto giovane, ma presto si troverà come Gilmour a fare delle scelte importanti".