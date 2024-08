Calciomercato Milan | Nuovo rinforzo a centrocampo: manca solo l'annuncio

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Milan si rinforza prima della partita contro la Lazio. Dopo aver ceduto Adli alla Fiorentina, il club rossonero ha accelerato per arrivare definire l'accordo con l'Ajax per il trasferimento di Silvano Vos. Centrocampista classe 2005, è considerato uno dei maggiori prospetti olandesi in circolazione e vanta già 17 presenze con la maglia dei Lancieri. Nei prossimi giorni, dopo che tutti i dettagli saranno stati limati, il calciatore sbarcherà a Milano per porre la firma sul contratto con venerdì che, secondo quanto riporta Fabrizio Romano, sembrerebbe essere il giorno prestabilito per mettere tutto nero su bianco, troppo tardi quindi per pensarlo arruolabile in vista della Lazio.