Calciomercato Milan, Royal a un passo: ecco cosa manca col Tottenham

Il Milan è a un passo dal chiudere per Emerson Royal: si attende il via libera definitivo del Tottenham. Come spiega Gianluca Di Marzio, l'ok dovrebbe arrivare tra oggi, giovedì 8 agosto, e venerdì 9 agosto.

Una volta ottenuto il via libera, i rossoneri procederanno con le visite mediche e la firma del laterale brasiliano, che arriverà presto per colmare il vuoto a destra dato dall'infortunio di Alessandro Florenzi, per poter permettere a Fonseca di avere una rosa al completo, anche in vista del big match contro la Lazio.