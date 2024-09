Calciomercato Milan, Sarri in pole su tutti: cosa pensa la dirigenza

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - Paulo Fonseca è a rischio. Dopo il pesante ko con il Liverpool sono emersi non pochi dubbi sul tecnico portoghese che ora rischia l'esonero se non dovesse vincere il derby contro l'Inter. Come riporta la Gazzetta dello Sport, da martedì notte i telefonini di Ibrahimovic e degli altri dirigenti stanno squillando con gli agenti che propongono i loro assistiti per il dopo Fonseca. In via Aldo Rossi in realtà non hanno bisogno di candidature perché hanno le idee abbastanza chiare. La priorità è quella di puntare su un allenatore che lavori con la difesa a quattro e che valorizzi i giocatori arrivati nel mercato estivo. Per questo Maurizio Sarri è in pole rispetto all’elenco degli altri allenatori illustri.

L'ex allenatore della Lazio conosce bene Morata, Loftus-Cheek e Abraham per averli allenati con la maglia dei Blues.Il suo nome a Milanello era circolato già durante l’era Berlusconi e invece finì al Napoli con cui sfiorò lo scudetto. La sua filosofia di gioco richiede più tempo per essere digerita dal gruppo ma è comunque considerato un allenatore da progetto per la dirigenza rossonera. Da non scartare la candidatura di Tudor, anche lui ex Lazio e gode la stima di Ibrahimovic.

Tra gli svincolati c’è anche Allegri, il cui ritorno a Milanello è considerata più una suggestione, non è un nome caldo invece Terzic, che martedì sera era a San Siro a vedere i rossoneri contro il Liverpool. Sullo sfondo anche Tuchel e Conceiçao, valutato pure la scorsa estate.