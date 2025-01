Calciomercato | Napoli, Conte vuole Garnacho: pronto l'incontro decisivo

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Napoli è alla ricerca del post-Kvara, e Conte ha messo in cima alla lista dei desideri Garnacho, stella del Manchester United. Oggi è una giornata importante per capire le sorti della trattativa: stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport, intermediari del Manchester United sono attesi in Italia per trattare non solo con il Lecce per Dorgu, ma anche con il Napoli per il talento argentino. Il Napoli ha già offerto 50 milioni, ma non basta per convincere i Red Devils, ma gli inglesi non possono tirare troppo la corda in quanto hanno necessità di monetizzare.