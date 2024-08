Calciomercato | Non solo Immobile, il Besiktas vuole un altro italiano: i dettagli

Non solo Immobile dalla Lazio. Il Besiktas guarda ancora in Italia, ma lontano dalla Serie A. Secondo quanto riporta il portale Sporx, il club turco avrebbe trovato l'accordo con il centrocampista azzurro Cher Ndour di proprietà del Paris Saint-Germain e reduce da una buona metà stagione in prestito al Braga. Classe 2004 è già da tempo nel giro dell'U-21 e rappresenterebbe per le aquile nere un colpo importante per il presente, ma soprattutto per il futuro. Prima di poter definire l'accordo con i francesi, però, dalla Turchia fanno sapere che il Besiktas è costretto a cedere prima un centrocampista. Un'uscita necessaria per far spazio a quello che sarebbe l'ennesimo colpo di un mercato eccellente.