Calciomercato, nuova avventura per Delgado: ecco dove giocherà

CALCIOMERCATO - Nuova avventura per Alfonso Roberto Delgado. L'attaccante spagnolo è uno dei prodotti del vivaio della Lazio e ha anche esordito in Serie A con l'aquila sul petto. Dopo un lungo pellegrinaggio in Italia con anche due esperienze in Romania, il calciatore ha trovato la sua dimensione nelle serie inferiori. Dopo la stagione all'Unipomezia, l'iberico ha firmato per il Campus Eur squadra di eccellenza. Un acquisto importante per la categoria e una nuova esperienza per il 36enne che ha ancora voglia di giocare e mettersi in mostra.