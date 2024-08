Calciomercato | Prima offerta dalla Spagna per James Rodriguez: le ultime

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Pedro Rodriguez/Bernabéu Digital

James Rodriguez ancora alla ricerca di una nuova avventura. Dopo la separazione con il San Paolo, il fantasista colombiano vuole tornare in Europa per scrivere le ultime pagine importanti della sua carriera. L'ex Real Madrid era stato accostato anche alla Lazio, ma il ds Fabiani ha smentito qualsiasi tipo di trattativa. Come riportato da Marca, iniziano ad arrivare le prime offerte per James. In modo particolare la prima squadra a muoversi è stato il Rayo Vallecano. Si legge sulle colonne del noto quotidiano spagnolo: "Martín Presa, presidente del Rayo, vuole insistere su James Rodríguez. Il club ha già inviato una proposta formale al colombiano e attende una risposta ufficiale all'offerta". La palla passa al giocatore. Dovrà decidere se accettare o aspettare eventuali altre offerte.