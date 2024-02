Calciomercato, retroscena Roma: trattato in estate un obiettivo della Lazio

TUTTOmercatoWEB.com

Nella notte di Roma - Feyenoord, l'assoluto protagonista è stato Mile Svilar, fondamentale nella lotteria finale dei rigori. Una sliding doors incredibile, ripensando soprattutto a quest'estate quando il belga avrebbe potuto lasciare la Capitale. Infatti José Mourinho non credeva molto nelle sue capacità da secondo portiere, per questo i giallorossi hanno trattato diversi portieri da affiancare a Rui Patricio. Tra questi, come riportato da TMW, anche Hugo Lloris.

I Friedkin alla fine però hanno deciso di non affondare il colpo per il francese, lasciando invariate le gerarchie tra i pali. L'ormai ex numero uno del Tottenham, tra l'altro, era stato molto vicino alla Lazio, salvo rimanere in Inghilterra per non fare il secondo di Provedel e trasferirsi a gennaio in MLS. I biancocelesti hanno poi virato su Luigi Sepe e Christos Mandas per completare il pacchetto.