Calciomercato, rivoluzione in casa Spal: chi arriva e chi parte

L'attenzione di tutto il mondo Lazio è sull'ultimo giorno di calciomercato, nella speranza di abbracciare Olivier Giroud. Inzaghi, anche lui speranzoso di avere a disposizione il francese, prepara la sfida di domenica alla Spal. In casa estense in queste ultime ore ci potrebbe essere una vera e propria rivoluzione. Al netto delle uscite di Igor (direzione Firenze) e Paloschi (in prestito al Cagliari), agli ordini di Semplici arriveranno Castro e Cerri (dal Cagliari, l'attaccante in cambio di Paloschi) e Zukanovic (svincolato). Al fotofinish è probabile anche l'acquisto in prestito di Sottil dalla Fiorentina.