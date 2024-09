Calciomercato Roma | Zalewski fuori rosa dopo il no al Galatasaray: i dettagli

CALCIOMERCATO ROMA RASSEGNA STAMPA - Il Galatasaray sta cercando con insistenza un esterno sinistro. Dopo il sondaggio per Luca Pellegrini, il designato sembrava essere Nicola Zalewski. Il polacco, dopo le resistenze iniziali, aveva aperto al trasferimento in Superlig. I due club erano arrivati a un accordo da 11 milioni più bonus con una percentuale sulla futura rivendita. La palla è passata al giocatore che a sorpresa ha detto no rinunciando a un ricco contratto da più di 2 milioni di euro a stagione. Zalewski ci ha ripensato e, dopo l'apertura, ha detto no mandando su tutte le furie la Roma. Come sottolinea l'edizione odierna de Il Messaggero, il calciatore è finito fuori rosa. Non si sa se si tratti di una mossa dei giallorossi per convincere il polacco ad accettare il trasferimento entro oggi, data di chiusura del mercato in Turchia. Attenzione anche a Luca Pellegrini che, come vi abbiamo raccontato, può tornare in corsa.