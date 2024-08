Calciomercato | Samardzic cambia squadra: subito le visite mediche

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

È fatta per Samardzic all'Atalanta. Gli orobici chiudono per l'arrivo del centrocampista serbo dall'Udinese: secondo quanto riportato da Sky Sport, sarebbero state fissate le visite mediche, che il calciatore effettuerà domani. Dopo essere stato vicino all'Inter e al Napoli, accostato alla Juventus e alla Lazio, alla fine il talento serbo ha trovato la sua nuova casa: sarà l'Atalanta di Gasperini. Con l'addio imminente di Koopmeiners, Samardzic andrà a giocarsi il posto con i vari De Ketelaere, Lookman e Zaniolo; visti i tanti impegni della Dea, non mancheranno le occasioni per il talentuoso ex giocatore di Hertha Berlino e Lipsia.

Operazione da 20 milioni di euro, ora l'accordo con l'Udinese è totale, riporta Fantacalcio.it. Domani le visite mediche, poi la firma sul contratto; Samardzic sarà ufficializzato a breve. Nuovo colpo dell'Atalanta, che si rinforza ancora in vista della nuova stagione alla vigilia del suo esordio.

