Calciomercato, Schira: "Lazio al lavoro per il rinnovo di Marusic, fissato l'incontro"

Tra le mura di Formello si sta mettendo a punto la nuova Lazio targata Maurizio Sarri. Oltre al mercato in uscita e in entrata, occhio ai giocatori in scadenza nel 2022. Da Caicedo a Strakosha, passando per Luiz Felipe e Marusic: non sono pochi i biancocelesti che devono ancora definire il proprio futuro. In particolare, la dirigenza capitolina è intenzionata a prolungare il contratto del montenegrino che, nell'ultima stagione, ha mostrato duttilità e una crescita tutt'altro che da sottovalutare. L'intenzione di Lotito e Tare è quella di far proseguire il matrimonio tra Marusic e la Lazio, contando anche sugli ottimi rapporti con il procuratore dell'ex Oostende, Mateja Ketzan, lo stesso di Milinkovic. Come riporta Nicolò Schira, esperto di calciomercato, le trattative per il prolungamento sarebbero ufficialmente partite. Il giornalista l'ha spiegato sul proprio profilo Twitter: "Lazio in trattativa per estendere il contratto di Adam Marusic fino al 2025. Programmato un incontro a luglio con il suo agente Mateja Kezman per definire l'affare".

