Euro 2020, la top20 dopo la fase a gironi: quattro italiani in classifica!

Si è conclusa la fase a gironi di Euro2020, al termine della quale l'Italia ha strappato il pass per gli ottavi di finale del torneo da prima in classifica. La Nazionale di Mancini ha vinto le tre gare in programma, collezionando nove punti. L'ottimo rendimento degli azzurri è confermato dalla top20 stilata da NBC Sports, nella quale figurano ben quattro calciatori dell'Italia. Si tratta di Insigne, Locatelli, Immobile e Spinazzola, rispettivamente al sesto, settimo, ottavo e diciottesimo posto. Di seguito, la graduatoria completa:

1. Romelu Lukaku (Belgio)

2. Kevin de Bruyne (Belgio)

3. Cristiano Ronaldo (Portogallo)

4. N’Golo Kante (Francia)

5. Kylian Mbappe (Francia)

6. Lorenzo Insigne (Italia)

7. Manuel Locatelli (Italia)

8. Ciro Immobile (Italia)

9. Memphis Depay (Olanda)

10. Georginio Wijnaldum (Olanda)

11. Luka Modric (Croazia)

12. Joshua Kimmich (Germania)

13. Emil Forsberg (Svezia)

14. Paul Pogba (Francia)

15. Youri Tielemans (Belgio)

16. Andreas Christensen (Danimarca)

17. Gareth Bale (Galles)

18. Leonardo Spinazzola (Italia)

19. Jordan Pickford (Inghilterra)

20. Andriy Yarmolenko (Ucraina)

Napoli, Floro Flores: "Come allenatore avrei scelto Sarri o Spalletti"

Lazio, Lopez: "Il gioco di Sarri mi piace, i giocatori lo seguiranno. Italia? Mi sto ricredendo"

TORNA ALLA HOMEPAGE