Calciomercato, sirene francesi per Mertens: gli agenti avviano le trattative

Il belga, accostato anche alla Lazio, ha definitivamente chiuso il suo rapporto con il Napoli e sta valutando le proposte in arrivo

L'attacco non è certo il reparto della Lazio che ha bisogno di ritocchi, soprattutto ora che è arrivato il giovane Cancellieri. Nonostante questo i tifosi sperano ancora in un possibile arrivo in biancoceleste di Dries Mertens, il quale ha scelto di salutare il Napoli (con contratto in scadenza) per cercare altre soluzioni. In queste ore però, secondo quanto riporta il sito francese Footmercato, gli agenti del belga sarebbero volati in Francia per trattare con l'Olympique Marsiglia. L'attaccante chiede almeno 2,5 milioni netti a stagione.