Calciomercato Spezia, se parte Provedel i liguri puntano un pallino biancoceleste

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Intrecci di mercato, mai così stretti come in questi periodo. Se infatti Ivan Provedel è nel mirino della Lazio, alla ricerca di un secondo dopo l'acquisto di Maximiano, lo Spezia pensa proprio a un vecchio pallino dei biancocelesti per sostituirlo. Come riportato da il Secolo XIX infatti i liguri sarebbero sulle tracce di Marco Carnesecchi, a lungo corteggiato da Lotito.

Stando al quotidiano il DT Pecini avrebbe già avuto un primo contatto con l'Atalanta che vorrebbe cedere il portiere in prestito. A Bergamo non c'è posto per il giovane classe 2000 chiuso dalla presenza di Musso.