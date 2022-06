Calciomercato, Torreira: "Futuro? Ecco dove vorrei giocare..."

Il centrocampista parla del suo futuro dopo l'amichevole dell'Uruguay contro Panama e spiega la sua situazione e le sue priorità...

"Io spero di restare alla Fiorentina". Lucas Torreira parla così ai microfoni di Ovacion dopo l'amichevole contro Panama. Il giocatore, dopo l'anno di prestito, non è stato ancora riscattato dai viola che sperano in uno sconto rispetto ai 15 milioni richiesti dall'Arsenal. Il centrocampista ha aggiunto: "In questo momento non so nulla. Voglio solo riposarmi dopo una stagione piena di impegni. Dopodiché troveremo la migliore soluzione con i miei rappresentanti, come ho detto più volte io mi auguro di rimanere alla Fiorentina, altrimenti troverò una squadra in cui giocare con continuità". Il calciatore è stato anche proposto alla Lazio.