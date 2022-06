Calendario Serie A, oggi il sorteggio: paletti e novità

Calendario asimmetrico, il ritorno degli spareggi per salvezza e scudetto, ma niente derby alla prima e durante le infrasettimanali...

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di TuttoSalernitana.com

La Serie A scatterà il 13 agosto e, di conseguenza, anche il calendario anticipa. Oggi si terrà il sorteggio alle 12 che svelerà le 38 giornate del campionato. Prima grande novità è il ritorno dello spareggio in caso di arrivo a pari punti per scudetto e retrocessioni, mentre per la qualificazione alle coppe europee restano validi i confronti diretti o la classifica avulsa. Tre saranno le soste: 19-27 settembre (Nations League), 14 novembre-4 gennaio (Mondiali) e 20-26 marzo 2023 (qualificazioni Euro 2024). Sono previsti, invece, quattro turni infrasettimanali: 31 agosto 2022, 9 novembre 2022, 4 gennaio 2023 e 3 maggio 2023. Anche in questa stagione il calendario sarà asimettrico sul modello inglese (quindi le giornate non coincideranno tra girone d'andata e quello di ritorno). Una partita, però, non avrà il proprio ritorno prima che siano stati disputati altri otto incontri. Milan, Inter, Napoli, Juventus, Lazio, Roma e Fiorentina non possono affrontarsi nei turni infrasettimanali in quanto squadre partecipanti alle coppe europee. Non sono previsti derby nei turni infrasettimanali e alla prima giornata, quindi niente Lazio - Roma alla prima di campionato. Viene prevista l'alternanza assoluta degli incontri in casa e trasferta delle seguenti coppie di società: Empoli-Fiorentina, Inter-Milan, Juventus-Torino, Lazio-Roma e Napoli-Salernitana. Le società partecipanti alla Champions non incontrano i club partecipanti all'Europa League e alla Conference League nelle giornate di campionato comprese tra due turni consecutivi di coppe europee. Infine in tutti i casi in cui ciò sarà possibile, si terrà conto delle situazioni di indisponibilità del campo e/o di concomitanza con altri eventi cittadini di speciale rilevanza. Lalaziosiamonoi.it seguirà l'evento con la diretta scritta, interviste e approfondimenti.