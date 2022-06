Calhanoglu si corregge: "Mai criticato Inzaghi", ma l'Inter ora vuole multarlo

Non sono piaciute le parole di Calhanoglu rilasciate ieri nell'intervista a Tivibu Spor alla dirigenza dell'Inter, che ora vuole multare il turco

A nulla sono servite le scuse di Calhanoglu, dopo l'intervista uscita ieri nella quale il turco attaccava pubblicamente Ibrahimovic, il Milan e soprattutto il tecnico Inzaghi. Secondo il numero 20 interista le sue parole sono state travisate. "Evidentemente alcune mie parole sono state mal interpretate da alcuni organi di stampa: non ho mai criticato nessun allenatore, figuriamoci mister Inzaghi che ritengo un grande tecnico e che mi ha voluto fortemente all’Inter e dato tanta fiducia. Se io e i miei compagni abbiamo fatto una grande stagione, e vinto due trofei, è tanto merito suo"

Parole che non sono comunque piaciute all'Inter, che ora è pronta a multarlo. Il jolly interista, infatti, non aveva avvisato il club nerazzurro che avrebbe rilasciato quelle dichiarazioni, non aveva dunque l'autorizzazione del club. Ecco il motivo della multa.