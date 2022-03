Calisti: "Derby insidioso ma la Lazio sta bene, meglio della Roma"

TUTTOmercatoWEB.com

Sarà una settimana di fuoco a Roma, ma del resto è sempre così quando ci si avvicina al derby della Capitale. A dire la sua sulla stracittadina ci ha pensato anche Ernesto Calisti ai microfoni di TMW Radio: "Il derby è un obiettivo negli obiettivi, e ci sta. Ogni derby si vive in maniera diversa. Oggi con tanti stranieri si vive in maniera diversa, forse con meno tensione rispetto a una volta. Per Mourinho perdere due derby in stagione gli farebbe perdere un po' di consensi. Ci rimetterebbe più di Sarri".

IMMOBILE - "Per Immobile parlano i numeri, per me è anche sottovalutato in Italia. Lo avessero fatto altri, avrebbero fatto articoli su articoli. E' uno dei più forti in Europa. Ieri la Lazio ha vinto una partita-trappola. La Lazio sta bene, sicuramente sta meglio della Roma, vedendo le ultime gare, ma sappiamo che il derby nasconde delle insidie".