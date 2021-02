Cambiasso: "Lazio, affidati all'esperienza di Reina e alle giocate di Correa e Immobile"

Esteban Cambiasso, che di partite importanti in Champions ne ha giocate parecchie, ha detto la sua sul big match di questa sera negli studi di Sky Sport: "Sarà una gara difficilissima per la Lazio, il Bayern è tra le migliori al mondo. Ma anche i biancocelesti non vanno sottovalutati: Ciro è il finalizzatore, è bravissimo, ma c'è anche Leiva dal quale partono tutte le azioni. Spero che Correa stia in giornata, perché anche lui è devastante quando sta in forma. E poi c'è Reina che è l'uomo con più esperienza e darà senz'altro il suo contributo".